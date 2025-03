EAD-Aktionswoche „Sauberhaftes Eberstadt“

Teilen

Der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt (EAD) ruft vom 15. bis 22. März 2025 im Rahmen der Kampagne „Sauberhaftes Eberstadt“ des Caritaszentrums Eberstadt Süden zu Aktionen rund um die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz auf: „Mit den Angeboten wollen wir das Bewusstsein für den achtsamen Umgang mit unserer Umwelt stärken und den Bewohnerinnen und Bewohnern eine Gelegenheit geben, sich in ihrem Stadtteil einzubringen“, erklärt dazu Stadtkämmerer André Schellenberg.

Die Aktionswoche startet mit einem Repair Café am Samstag, 15. März, von 14 bis 17 Uhr beim Verein Werkhof Darmstadt (Grenzallee 10). Dort informieren EAD-Beschäftigte über Themen wie Recycling, Sonderabfälle oder Wiederverwertung. Es besteht außerdem die Möglichkeit, vor Ort Abholtermine für Elektroschrott und Sperrmüll zu buchen.

Am Montag, 17. März, wird der dritte Kreislauftag veranstaltet. An diesem sammelt der EAD in Eberstadt kostenfrei Sperrmüll, Möbel und ausrangierte Elektrogeräte ein. Bürgerinnen und Bürger können an den Standorten Brunnenweg, Fritz-Dächert-Weg, Nußbaumallee, Palisadenstraße und in der Kirchtanne ab Sonntag, 16. März, 18 Uhr, Sperrmüll und Elektroschrott ablegen. Für sperrige Gegenstände bietet der EAD kostenfreie Abholtermine an, die über die Service-Hotline (Telefon 06151 13-46000) vereinbart werden können.

Die jährliche Abfallsammelaktion ist am Samstag, 22. März. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer treffen sich um 10 Uhr am Caritaszentrum Eberstadt Süden, Kirnberger Straße 13. Dort gibt es Zangen, Handschuhe, Warnwesten und Müllsäcke. Das Material und Container stellt der EAD bereit.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt