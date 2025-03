Schwerpunkt „Future Skills“: Frühjahrsemester der Darmstädter Volkshochschule startet

Teilen

Am Montag, 10. März 2025, startet das Frühjahrsemester an der Volkshochschule (vhs). Mehr als 600 Kurse an über vierzig Standorten stehen zur Wahl. Für das Semesterthema „Future Skills“ konnten zahlreiche Angebote aus den verschiedenen Fachbereichen aufbereitet werden.

„Future Skills können helfen, mit den Herausforderungen von morgen umzugehen“, erklärt Bildungsdezernent Holger Klötzner. „Dabei stärken zukunftsweisende Kompetenzen das jeweilige Individuum und befähigen es dazu, Informationen adäquat einzuordnen, um sich weiterhin handlungsfähig im eigenen Umfeld zu erleben. Ich freue mich, dass das aktuelle Semesterprogramm der vhs dazu vielfältige Anregungen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bietet.“

Die mehr als 600 Angebote sorgen für Abwechslung auf der Suche nach zukunftsrelevanten Kenntnissen. Die Themenpalette reicht von Gesundheits- und Persönlichkeitsbildung, interkulturelle Kompetenzen bis hin zu Fragen des Klimaschutzes im Alltag und vielen weiteren Interessensgebieten. Um den unterschiedlichsten Zeitressourcen von Interessierten gerecht zu werden, sind Wochenkurse sowie Einzelveranstaltungen am Abend oder am Wochenende konzipiert. Auch 41 Bildungsurlaube sind im Programm enthalten.

Am jüngsten Standort, dem M² am Bürgerpark, finden offene Treffs sowie kostenfreie Veranstaltungen statt. Dort befindet sich auch von montags bis donnerstags ein umfassendes kostenfreies Beratungsangebot zur beruflichen Bildung im Rahmen des Bildungspunkts.

Das Frühjahrsemester endet am 31. August. Anmeldungen können online, schriftlich oder vor Ort vorgenommen werden. Weitere Informationen und telefonische Auskünfte gibt es beim Servicebüro der vhs unter Tel. 06151 13-2786, per E-Mail an info@darmstadt-vhs.de oder online auf www.darmstadt-vhs.de.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt