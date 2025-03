Teilen

Das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt bietet am Freitag, 14. März, um 14 Uhr und am Samstag, 15. März 2025, um 9 Uhr Rosenschnittkurse auf der Rosenhöhe an. Die Kurse dauern jeweils eineinhalb Stunden.

Beschäftigte des Grünflächenamtes zeigen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie Rosen richtig geschnitten werden, damit sie ihre volle Blüte entfalten können. Darüber hinaus werden praktische Tipps und fachliche Hinweise zur Pflanzung, Pflege, Düngung und zum Pflanzenschutz bei Rosenpflanzungen gegeben.

Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro pro Person und ist vor Beginn des Kurses vor Ort zu entrichten. Die Teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen auf 15 Personen begrenzt. Treffpunkt ist auf der Rosenhöhe am Eingang des Rosariums. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, Rosenscheren und Handschuhe mitzubringen. Die Kurse sind witterungsabhängig.

Um Anmeldung beim Grünflächenamt wird gebeten (Tel.: 06151 13-2900; montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12.30 Uhr).