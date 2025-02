Wohnungsbrand in Dieburg

Teilen

Am Dienstagabend (18.02.25) gegen 23:40 Uhr war es in Dieburg in der Löwengasse zu einem Wohnungsbrand gekommen. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein zweistöckiges Wohnhaus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Vor Ort leitete die Feuerwehr umgehend die Löscharbeiten ein. Mehrere Bewohner hatten sich selbständig vor das Wohnhaus retten können. Drei weitere Personen mussten über ein Nachbargebäude in Sicherheit gebracht werden. Ein Hausbewohner wurde schwer- und drei weitere Personen leichtverletzt. Die anderen Hausbewohner wurden vorübergehend über die Feuerwehr untergebracht. Ein in der Nähe geparktes Auto wurde durch Funkenflug und Glassplitter beschädigt. Bei den Lösch- und Rettungsarbeiten waren die Feuerwehren Dieburg, Babenhausen, Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Münster und Pfungstadt mit ca. 70 Einsatzkräften beteiligt. Daneben waren mehrere Notärzte und Rettungswagen eingesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen