Dieburg: Per Haftbefehl gesucht – Streifen nehmen alkoholisierten Mann mit Axt fest

Polizeistreifen nahmen am Montagabend (18.11.24) nach mehreren Mitteilungen aus der Bevölkerung einen 30-Jährigen in der Dieburger Innenstadt fest.

Gegen 19 Uhr hatten sich Zeugen an die Polizei gewandt und einen offenbar alkoholisierten und verwirrten Mann in der Stadt gemeldet, der mit einer Axt in der Hand unterwegs sein soll. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten Einsatzkräfte den Beschriebenen schließlich gegen 20.40 Uhr im Bereich des Marktplatzes antreffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Zudem stellten die Streifenteams in der Nähe die beschriebene Axt sicher.

Ein Abgleich der Personalien mit dem polizeilichen Auskunftssystem ergab, dass der 30 Jahre alte Festgenommene, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Festnahme ausgeschrieben war. Zudem besteht gegen ihn ein amtliches Waffen- und Munitionsbesitzverbot.

Er wurde festgenommen und für kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht. Die Polizeikräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Im Anschluss brachten ihn die Beamtinnen und Beamten in die Justizvollzugsanstalt.

Quelle:Polizeipräsidium Südhessen