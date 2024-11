Wixhausen: 40-jähriger Mann durch Messerstiche verletzt

Teilen

Am Dienstagmittag (19.11.24) kam es gegen 14.30 Uhr in einer Wohnung in der Freystraße in Darmstadt-Wixhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf ein 40-jähriger Mann von einem gleichaltrigen Kontrahenten durch mehrere Messerstiche verletzt worden sein soll. Der Verletzte wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Lebensgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht.

Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Geschehens aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen