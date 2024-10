Entsorgung von Sperrmüll und E-Schrott am EAD-Kreislauftag in Eberstadt

Teilen

Am Montag, 28. Oktober 2024, veranstaltet der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt (EAD) in Eberstadt einen Kreislauftag mit dem Ziel einer fachgerechten Entsorgung oder Weiterverwendung von Rohstoffen.

Am Sonntag, 27. Oktober 2034, dürfen in Eberstadt an den Ablageorten Brunnenweg, Fritz-Dächert-Weg, Nußbaumallee, Palisadenstraße und in der Kirchtanne ab 18 Uhr Sperrmüll und Elektrogeräte abgestellt werden, damit sie dort vom EAD entsorgt werden können.

Zum Sperrmüll gehören Fahrräder, Gartenmöbel, sperrige Gegenstände wie Möbel, Matratzen, Spielgeräte, Teppiche und Teppichböden. Zum Elektroschrott gehören große und kleine Elektrogeräte wie Bügeleisen, Computer, Monitore, Fernseher, elektrisches Spielzeug, Kaffee- und Küchenmaschinen, Rasierapparate, Waschmaschinen und Trockner.

Am frühen Montagmorgen (28.10.24) wird der EAD die Sammelpunkte abfahren. Zudem wird an jeder Station für etwa eine Stunde eine Abfallberatung angeboten. Am Standpunkt in der Palisadenstraße wird von 12 Uhr bis 13 Uhr auch das EAD-Schadstoffmobil stehen. Ausführliche → Informationen zu den Haltepunkten.

Für sperrige Gegenstände, die nicht zu einem der Standpunkte gebracht werden können, bietet der EAD eine kostenlose Abholung an (Terminvereinbarung telefonisch über die EAD-Service-Hotline 06151 13-46000 oder über die EAD-Website).

„Der EAD ist der Ansprechpartner für die Themen Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Wiederverwendung in Darmstadt. Beim Kreislauftag haben die Anwohnerinnen und Anwohner die Möglichkeit, sich aus erster Hand zu informieren und auszutauschen. Der Kreislauftag ist ein regelmäßig wiederkehrendes Angebot für private Haushalte in Darmstadt, Sperrmüll und Elektrogeräte abholen zu lassen“, so Stadtkämmerer André Schellenberg.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt