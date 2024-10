Verlegung von elf neuen Stolpersteinen in Darmstadt

Teilen

Am Dienstag, 22. Oktober 2024, werden in der Wissenschaftsstadt Darmstadt elf neue Stolpersteine verlegt. Die öffentliche Veranstaltung, zu der die Bürgerschaft eingeladen ist, wird vom „Arbeitskreis Stolpersteine Darmstadt“ betreut und beginnt um 14 Uhr in der Schulstraße 8. Dort wird ein Stein für Emma Baumgarten verlegt. Oberbürgermeister Hanno Benz und Krystal Jones, Leiterin des Amtes für Kultur und Kunst von Darmstadts Partnerstadt San Antonio, werden hier einführende Worte sprechen.

Die Verlegung der weiteren zehn Steine ist wie folgt geplant:

14.45 Uhr, Schulstraße 16: Hier wird ein Stein für Moritz Sander verlegt.

15.05 Uhr, Pädagogstraße 2: Hier werden drei Steine für Sally, Klara und Ilse Nassauer verlegt.

15.45 Uhr, Döngesborngasse 8: Hier werden fünf Steine für Moses Kahn, Paula Kahn, Bernhard Kussel, Emilie Wartensleben und Paul Robert Metzger verlegt.

16.20 Uhr, Hiroshima-Nagasaki-Platz: Hier wird der Stein für Rachel Hochbaum verlegt.

Das Projekt „Stolpersteine“ des Künstlers Gunter Demnig erinnert an die Vertreibung und Vernichtung von Juden, Sinti und Roma, politisch Verfolgten, Homosexuellen, Zeugen Jehovas und Euthanasieopfern durch die nationalsozialistische Diktatur. Die Gedenksteine werden mit Namen versehen und vor den Häusern im Bürgersteig eingesetzt, wo diese Menschen einst gelebt hatten.

Eine Informationsbroschüre über die Aktion „Stolpersteine“ ist kostenlos im Bürger- und Informationszentrum der Wissenschaftsstadt Darmstadt am Luisenplatz erhältlich. Weitere Informationen gibt es online auf www.darmstädter-geschichtswerkstatt.de und https://www.darmstadt.de/standort/stadtportraet/gedenkstaetten/.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt