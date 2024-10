Teilen

Dank eines aufopferungsvollen Heimauftritts behält der SV Darmstadt 98 die drei Punkte im Merck-Stadion am Böllenfalltor. Mit 5:1 (2:1) siegen die Lilien am Freitagabend (18.10.24) gegen den 1. FC Köln und bieten dabei über 90 Minuten eine leidenschaftliche Leistung. Ein Hornby-Doppelpack, Lidberg, Förster sowie Vukotic münzen den Fight am Freitagabend in Tore und Punkte um. Zum ausführlichen Spielbericht…