Peter Kunert & Friends musizieren am 16. November 2024, um 19 Uhr, in der Sporthalle Waschenbach.

Auf dem Programm stehen Irische und Odenwälder Folk Songs. Mitreißend arrangiert, meisterhaft präsentiert.

Karten kosten 13 €. Vorverkauf ab sofort in der Gaststätte “Zur Krone” in Waschenbach oder in der Geschäftsstelle des TV Waschenbach, Tel: 0176 7810 5900 (André Tauber).

Bild: Peter Kunert