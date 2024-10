Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zu Girls* in Action in der Bessunger Knabenschule

Teilen

Am Freitag, den 25. Oktober 2024, lädt der Mädchen*arbeitskreis (M*AK) der Wissenschaftsstadt Darmstadt in Kooperation mit der Kinder- und Jugendförderung im Jugendamt alle Mädchen und jungen Frauen herzlich zur diesjährigen Veranstaltung „Girls* in Action“ ein. Von 15 Uhr bis 22 Uhr erwartet die Teilnehmerinnen ein abwechslungsreiches und kreatives Programm in der Bessunger Knabenschule. Die Veranstaltung ist kostenlos.

„Girls* in Action bietet auch in diesem Jahr eine Plattform für Empowerment, Kreativität und Gemeinschaft“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz. „Im Mittelpunkt stehen coole, kreative und informative Workshops, bei denen sich Mädchen und junge Frauen in einem sicheren Umfeld ausprobieren und neue Dinge lernen können. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.“

Ein besonderes Highlight ist die Offene Bühne, auf der Mädchen und junge Frauen ihre Talente präsentieren können – sei es Musik, Tanz, Poetry Slam oder andere Kunstformen. Abgerundet wird der Abend mit einer Party, bei der DJ Naima für die passende Stimmung sorgt. Für die sichere Heimfahrt hat der M*AK ab 20 Uhr einen Fahrdienst organisiert. Veranstaltungsende ist um 22 Uhr.

„Das Angebot ‚Girls* in Action‘ zeigt, wie wichtig es ist, Räume zu schaffen, in denen Mädchen und junge Frauen sich frei entfalten, ausprobieren und stärken können. Solche Veranstaltungen sind essenziell für die Förderung von Selbstbewusstsein und Zusammenhalt in unserer Stadt. Ich freue mich sehr, dass der Mädchen*arbeitskreis und die Abteilung Kinder- und Jugendförderung des Jugendamtes gemeinsam diesen wertvollen Beitrag leisten. Es ist mir ein besonderes Anliegen, solche Angebote zu unterstützen und auszubauen. Mädchen und junge Frauen jeder Herkunft und jeden Hintergrunds sind herzlich eingeladen, an diesem Tag Teil einer lebendigen, vielfältigen und starken Gemeinschaft zu sein“, ergänzt Akdeniz abschließend.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt