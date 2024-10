Alsbach-Hähnlein: Schüler essen in der großen Pause Eibenfrucht

Teilen

Grundschüler der Hähnleiner Schule in Alsbach-Hähnlein bedienten sich am Mittwoch (02.10.24) in der großen Pause von der falschen Pflanze.

Gegen 10:30 Uhr informierte eine Pausenaufsicht die Rettungsleitstelle und die Polizei darüber, dass Kinder in der großen Pause von einer Eibe gegessen hatten. Die sofort eingesetzten Kräfte, darunter mehrere Rettungswagen und Streifen, konnten feststellen, dass 2 Schülerinnen und 6 Schüler im Alter zwischen 8 und 10 Jahren sich von einer Eibe bedient hatten.

Der Verzehr der giftigen Pflanze Bedarf die Überwachung in einer Klinik. Daher wurden vorsorglich alle Kinder in ein Krankenhaus verbracht. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht für kein Kind Lebensgefahr.