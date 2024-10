Wissenschaftsstadt Darmstadt begrüßt Empfehlung der Fluglärmkommission Frankfurt für neuen Probebetrieb für die Verlagerung der Abflugrouten Amtix kurz

Teilen

Am Mittwoch (02.10.24) hat die Fluglärmkommission Frankfurt (FLK) die Durchführung eines neuen, einjährigen Probebetriebs für die Verlagerung der Abflugroute AMTIX kurz in den unbebauten Bereich zwischen Wixhausen und Erzhausen empfohlen. Der neue Routenverlauf, war bereits bei der letzten Sitzung der FLK im Juli 2024 zusammen mit u.a. den Berechnungen der Entlastungswirkung vorgestellt worden. In der Sitzung wurde auch das umfangreiche Monitoringkonzept zum neuen Probebetrieb vorgestellt. So werden mit temporären Lärmmessungen Vorher/Nachher Vergleiche gezogen, um die berechneten Lärmauswirkungen belegen zu können. Darüber hinaus werden auch die laterale (Mögliche Abweichungen zur Seite) Einhaltung der Flugspuren und die Auswirkungen auf die Flughöhe untersucht. Die FLK und damit auch die Öffentlichkeit sollen bereits nach 6 Monaten Probebetrieb über erste Ergebnisse des Monitorings informiert werden.

„Ich freue mich sehr, dass sich die Mitglieder der Kommission vor dem Hintergrund der eindeutigen Entlastungswirkung für einen neuen Probebetrieb ausgesprochen haben“, erläutert der für Fluglärm zuständige Umweltdezernent Michael Kolmer. „Mir ist es dabei wichtig festzuhalten, dass es hier nicht nur um Darmstadt geht, sondern auch andere Kommunen wie z.B. Weiterstadt von der Verlagerung profitieren. Jenseits der formellen Berechnungen bedeutet das, dass rund 40.000 Menschen mehr oder weniger stark entlastet werden. Mit dem Probebetrieb können wir eine Maßnahme auf die Zielgerade bringen, welche im Vorfeld intensiv auf alle relevanten Aspekte abgeklopft wurde, mein Dank gilt hier der DFS und dem Forum Flughafen und Region“, so Kolmer.

Das für Fluglärm zuständige städtische Umweltamt wird den neuen Probebetrieb beispielsweise anhand der kommunalen Lärmmessstationen eigenständig die Lärmauswirkungen untersuchen. Die im ersten Probebetrieb über dem Nordrand von Wixhausen festgestellten leichten Abweichung in Richtung des Wixhäuser Ortsrands wurden bei der Überarbeitung ebenfalls berücksichtigt, und würden einen weiteren Schwerpunkt der Auswertungen durch die Stadt Darmstadt darstellen.

Nach dem Votum der FLK schließt sich nun noch der umfangreiche formelle Weg u.a. mit der Einbeziehung des Bundesamts für Flugsicherung an. Daher ist nicht vor dem zweiten Halbjahr 2025 mit dem Beginn des erneuten Probebetriebs zu rechnen. Bei einem positiven Ergebnis des Probebetriebs würde die geänderte Routenführung dann in den Regelbetrieb übergehen.

Die Unterlagen zur Sitzung können auf der → Homepage der Fluglärmkommission heruntergeladen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt