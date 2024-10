Groß-Zimmern: Drei Polizisten verletzt – 28-Jähriger in Gewahrsam

Teilen

Bei einem Einsatz in der Darmstädter Straße in Groß-Zimmern wurden am Mittwochmittag (02.10.24) drei Polizisten verletzt. Vorangegangen war ein durch Zeugen gemeldeter, handfester Streit zwischen einem 28-Jährigen und einem 59-Jährigen. Als eine Streife der Polizeistation Dieburg gegen 12.40 Uhr die beiden Personen trennte und den 28-Jährigen kontrollieren wollte, reagierte dieser sehr aggressiv und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Mithilfe einer weiteren Streife konnte der Mann unter Kontrolle gebracht werden. Er verletzte hierbei einen der Polizisten durch Schläge gegen den Kopf, sodass dieser zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Ein weiterer Kollege und eine Kollegin erlitten leichte Verletzungen.

Der 28 Jahre alte Mann aus Groß-Zimmern musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Der Grund für sein Handeln ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen