Überfall auf Apotheke – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt in einem Raubüberfall auf eine Apotheke in der Heidelberger Straße. Nach ersten Erkenntnissen betrat ein Tatverdächtiger gegen 15:15 Uhr am Dienstagnachmittag (01.10.24) die Apotheke. Er entnahm Bargeld aus der Kasse und hielt währenddessen ein kleines Messer vor. Anschließend flüchtete er mit dem Geld aus der Tageskasse vermutlich zu Fuß. Durch Zeugen wird der Täter beschrieben als etwa 25 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Zum Zeitpunkt der Tat war er bekleidet mit einer Bluejeans und schwarzer Oberbekleidung. Sein Gesicht hatte er unter einem schwarzen Tuch verborgen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Kriminellen verlief bislang erfolglos. Hinweise nimmt das Kommissariat 10 aus Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen