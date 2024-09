„70 Jahre Weltkindertag – Mit Kinderrechten in die Zukunft“: Großes Familienfest in der Darmstädter Innenstadt

Teilen

Am Sonntag, 22. September 2024, feiert Darmstadt auf dem Markt- und Friedensplatz von 12 bis 18 Uhr das große Familienfest zum Weltkindertag. Sechzig Initiativen, Einrichtungen, Verbände und Vereine präsentieren sich mit Informationsständen und zahlreichen, abwechslungsreichen Angeboten, damit Kinder spielen, basteln, lachen, malen und tanzen können.

Veranstaltet wird das Fest von der Kinder- und Jugendförderung des städtischen Jugendamts, dem Bund der katholischen Jugend (BDKJ) und den Christlichen Pfadfinderinnen und Pfadfindern der Adventjugend (CPA – Marienhöhe). Nach einem Gottesdienst „mit Kindern für Kinder“ um 11.30 Uhr, fällt um 12 Uhr der Startschuss für den großen Mitmach-Erlebnisparcours. Um 14 Uhr wird Bürgermeisterin Barbara Akdeniz auf dem Marktplatz den Weltkindertag offiziell eröffnen.

„Der Weltkindertag der Vereinten Nationen hat für die Wissenschaftsstadt Darmstadt eine große Bedeutung. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir in Darmstadt anlässlich des Weltkindertages ein so großes Fest mit Kindern und Familien feiern können. Gleichzeitig erinnern wir an die Rechte der Kinder und wollen ihnen, nicht nur an diesem Tag, sondern an allen Tagen, eine starke, deutlich vernehmbare Stimme in dieser Stadt geben. Wir müssen die Politik stärker auf die Kinder und Jugendlichen ausrichten, denn ihre Perspektiven und Ideen bieten eine wichtige Chance für die Zukunft der Stadtgesellschaft. Jedes Kind hat das Recht, sich frei und ohne Diskriminierung entwickeln zu können“, so Akdeniz.

Beim Weltkindertag wird auch auf den Familieninfotag hingewiesen, der am 15. November 2024 stattfindet. Der Familieninfotag ist eine Initiative des im April dieses Jahres in Darmstadt gegründeten Bündnisses gegen Kinderarmut. „Das Bündnis setzt sich für gezielte Maßnahmen zur Armutsbekämpfung auf städtischer Ebene ein. Es bringt verschiedene Akteurinnen und Akteure zusammen, um bestehende Strategien zur Armutsprävention zu verbessern. Ziel ist es, die Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt zu stärken“, so Akdeniz.

Weitere Informationen zum Weltkindertag sind unter www.weltkindertag-darmstadt.de abrufbar.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt