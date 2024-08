Mann entblößt sich an Haltestelle – Polizei nimmt 38-jährigen Tatverdächtigen fest

Teilen

Eine Zeugin alarmierte die Polizei in Darmstadt, als ein 38-jähriger Mann am Montagmorgen (12.08.24) an der Straßenbahnhaltestelle Landskronstraße sexuelle Handlungen an sich vornahm. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnte er nahe der Innenstadt von einer Streife vorläufig festgenommen werden. Da bei ihm ein deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen war, wurde eine Messung durchgeführt, die 2,8 Promille ergab. Der 38-Jährige wurde ins Polizeigewahrsam gebracht und wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern aktuell an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen