Mann attackiert Polizei und wird festgenommen

Wegen des Angriffs auf zwei Polizeibeamte in Darmstadt muss sich ein 37-jähriger Mann in einem Strafverfahren verantworten. Am Montagmorgen (12.08.24) gegen 10.00 Uhr konnte eine Streife auf dem Weg zu einem Einsatz zwei Personen beobachten, die sich schlugen. An der Landskronstraße stoppten sie, um die Auseinandersetzung zu schlichten, wobei einer der beiden Männer die Polizisten unvermittelt angriff. Nachdem er zuvor nach ihnen geschlagen und getreten hatte, konnte der alkoholisierte 37-Jährige vorläufig festgenommen werden. Er kam zur Ausnüchterung ins Gewahrsam. Hier musste er zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Ermittlungen dauern aktuell an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen