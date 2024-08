Groß-Gerau: Sicherheitsmitarbeiter mit Steinen beworfen

Teilen

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (10.08.24), gegen 1.10 Uhr und in der Nacht zum Sonntag (11.08.24), gegen 2.00 Uhr, einen Sicherheitsmitarbeiter, der an einer Baustelle der Riedbahnstrecke im Bereich der Überführung der Kreisstraße 160 (Büttelborner Straße) eingesetzt war, gezielt mit Steinen beworfen. Bei der ersten Tat zog sich der 19-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Täter flüchteten jeweils mit Pedelecs vom Tatort.

Einer der Flüchtigen ist 40 bis 50 Jahre alt, hat glattrasierte Haare und trug ein türkisfarbenes T-Shirt. Sein etwa gleichaltriger Begleiter hat kurze, blonde Haare und trug eine schwarze Hose.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.