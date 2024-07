SV Darmstadt 98 vereinbart US-Kooperation: Zusammenarbeit mit San Antonio FC

Teilen

Die Vereine SV Darmstadt 98 und San Antonio FC aus Darmstadts US-amerikanischer Partnerstadt San Antonio werden künftig enger zusammenarbeiten. Dies ist das Ziel einer Kooperationsvereinbarung, die am Dienstag, 23. Juli 2024, zwischen den Lilien und der Spurs Sports & Entertainment (SS&E), der Betreibergesellschaft des San Antonio FC, geschlossen wurde. Die Kooperation wurde von Darmstadts Oberbürgermeister Hanno Benz sowie San Antonios Bürgermeister Ron Nirenberg, welche am Dienstag ebenfalls vor Ort waren, ausdrücklich begrüßt und durch die Unterzeichnung eines „Letter of Support“ unterstützt. Ziel der Kooperation zwischen den beiden Vereinen ist etwa die Förderung von Nachwuchsspielern, ein intensiver interkultureller sowie ein Wissensaustausch in den Bereichen Sportwissenschaft, Sportmedizin und Trainingswissenschaft sowie Marketing, Sales, Media und Innovation. Die Unterzeichnung geht zurück auf zuvor erfolgreich geführte Gespräche zwischen beiden Seiten.

„Die neu geschlossene Kooperationsvereinbarung eröffnet vielversprechende Möglichkeiten, die integrative Kraft des Sports zu nutzen, um Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenzubringen“, erklären dazu Oberbürgermeister Benz und Bürgermeister Nirenberg. „Daher unterstützen wir nachdrücklich die vorliegende Kooperationsvereinbarung und betrachten es als einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung unserer Städtepartnerschaft.“ OB Benz fügt hinzu: „Der Besuch eröffnet auch die Gelegenheit, die kommunale Partnerschaft zu stärken und mit dem Projekt der Sportvereine auf diesen wichtigen Bereich auszuweiten.“

Martin Kowalewski, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb beim SV 98: „Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und fruchtbare Zusammenarbeit, die die kulturelle Verständigung bereichert und unser Know-how erweitert.“ Er ergänzt: „Wir sind der Überzeugung, dass Kooperationen und Synergien mit zuverlässigen Partnern Teil unseres Fortschritts und unserer Weiterentwicklung sind, und dass alle Seiten von der gegenseitigen Unterstützung im Nachwuchsbereich und dem gegenseitigen Wissensaustausch profitieren werden.“

„Wir fühlen uns geehrt, mit dem SV Darmstadt bei diesem Projekt zusammenzuarbeiten“, so Bobby Perez, Chief Legal Officer und General Counsel von SS&E. „Die Gelegenheit für den San Antonio FC, mit diesem historischen, werteorientierten Verein zusammenzuarbeiten, ist etwas Besonderes, und wir sind dankbar für Darmstadt als neuen strategischen Partner.“

Vom 26. Juni bis 2. Juli 2024 besuchte eine Delegation des SV Darmstadt 98 den US-Bundesstaat Texas und San Antonio. Neben Treffen mit Offiziellen des örtlichen Fußballklubs San Antonio FC und der SS&E standen u.a. auch Besuche bei der Stadt San Antonio sowie dem Southwest Research Institute auf dem Programm.

Vom 20. bis 23. Juli 2024 besuchte eine Delegation aus San Antonio die Wissenschaftsstadt Darmstadt. Neben der Teilnahme an der Unterzeichnung des „Memorandums of Understanding“ traf Bürgermeister Ron Nirenberg mit Oberbürgermeister Hanno Benz zum Austausch zusammen und nahm an einer Podiumsdiskussion zum Thema ‚Transatlantische Beziehungen‘ an der TU Darmstadt teil.

Seit 2017 unterhalten Darmstadt und San Antonio eine enge Partnerschaft, die einen regen Austausch auf politischer, kultureller, universitärer und gesellschaftlicher Ebene sowie im Bereich der Jugendarbeit und des Sports beinhaltet. Diese Partnerschaft basiert auf der Überzeugung, dass ein intensiver Austausch und persönliche Begegnungen auf allen Ebenen einen Mehrwert für beide Stadtgesellschaften darstellen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt