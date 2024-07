Förderung sicherer Schulwege – Schulische Mobilität im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilen

Das Verkehrschaos vor Grundschulen ist ein wachsendes Problem in vielen Kommunen. Immer mehr Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, was zu Konflikten mit Fußgängern, Radfahrern und Rollern führt und die Verkehrskompetenz der Kinder beeinträchtigt. Das Schulische Mobilitätsmanagement des Landkreises Darmstadt-Dieburg setzt diesem Trend mit umfassenden Schulmobilitätsplänen seit 2015 entgegen.

Schulwegpläne entstehen in Kooperation

Diese Pläne umfassen spezifische Maßnahmen für Schulen, um eine sichere, selbstständige und nachhaltige Mobilität der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Durch Zusammenarbeit von Schulen, Kommunen und der Gesellschaft für integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement (ivm) werden Schulwegpläne und Empfehlungen für Eltern und Lehrkräfte entwickelt. Workshops und Ortsbegehungen mit Schülerinnen und Schülern ermöglichen eine gemeinsame Lösungsfindung.

Defiziten entgegenwirken

„Nicht nur positive Aspekte sind relevant, sondern auch die negativen Auswirkungen: Eine wachsende Anzahl von Kindern und Jugendlichen zeigt Defizite in der Fähigkeit, sich sicher und eigenständig zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Roller im Straßenverkehr zu bewegen. Diese Defizite haben wiederum Einfluss auf ihre sozialen und schulischen Fähigkeiten. Mit unseren Schulmobilitätsplänen wollen wir dieser Entwicklung aktiv entgegenwirken“, erklärt Lutz Köhler, Erster Kreisbeigeordneter.

Zehn Schulen beteiligen sich am Programm

Seit 2018 koordiniert die ivm als Fachzentrum für Schulisches Mobilitätsmanagement in Hessen das Programm „Besser zur Schule“, das Schulen und Kommunen kostenlos unterstützt. Aktuell arbeiten mehrere Schulen im Landkreis an neuen Schulmobilitätsplänen, um sichere Schulwege zu gewährleisten. Mit der Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt, der Schule auf der Aue und der John-F.-Kennedy-Schule in Münster sowie der Geiersbergschule in Groß-Umstadt haben bereits vier Schulen im Rahmen des Programms „Besser zur Schule“ Schulmobilitätspläne erarbeitet. Aktuell läuft an der Eichwaldschule und Lindenfeldschule in Schaafheim, sowie der Friedensschule, Schule im Angelgarten, Albert-Schweitzer-Schule und Geißbergschule in Groß-Zimmern.

Weitere Informationen zu den Schulwegplänen finden Sie auf netzwerk-move.de oder der interaktiven Karte des Landkreises. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg fördert umweltfreundliche Mobilität mit dem Schulradeln-Wettbewerb und der Aktion zu Fuß zur Schule im September 2024.

Schulen und Kommunen aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg können sich für die Erstellung eines Schulmobilitätsplans an das Fachzentrum Schulisches Mobilitätsmanagement der ivm unter smm@ivm-rheinmain.de oder an das Netzwerk Schule + Mobilität unter kontakt@netzwerk-move.de wenden.

Quelle & Bild: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg