Lindenfels: Größerer Polizeieinsatz wegen Schlägerei

Am Sonntag (28.07.24), gegen 16.15 Uhr, kam es in Lindenfels wegen eines Streits unter zwei Familien zu einem größeren Polizeieinsatz. Hierbeikam es zu einer Schlägerei zwischen ca. 10 Personen im Alter von 16 – 21 Jahre. Die Beteiligten gingen mit Holzknüppel und Baseballschläger aufeinander los, es soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Drei Beteiligte wurden mit Platz- und Schnittwunden durch Rettungswagen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Beteiligten werden sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Die Polizei war mit zahlreichen Streifen im Einsatz. Einsatzkräfte wurden nicht verletzt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen