Zusatzvorstellungen im Filmseher Open Air Kino

Der Sommer ist da: Die Sonne scheint, die Tage sind lang und die Nächte mild und angenehm – perfekt für einen stimmungsvollen Abend im Open Air Kino. Noch bis zum 7. September 2024 gibt‘s in der Freilichtbühne Seeheim-Jugenheim jeweils mittwochs bis samstags das Filmseher Open Air Kino, mit den schönsten Hollywoodstreifen, Programmkino-Perlen und Filmhighlights der vergangenen zwölf Monate. Zusätzlich gibt es im August vier Zusatzvorstellungen: „Eine Million Minuten“ am Dienstag, den 13. August und am Dienstag, den 20. August; „Barbie“ am Donnerstag, den 15. August und „Anatomie eines Falls“ am Montag, den 19. August 2024. Das vollständige Programm gibt’s auf der Homepage unter www.filmseher.de.

In „Eine Million Minuten“ mit Karoline Herfurth geht es um Vera und Wolf, die zusammen mit ihrer fünfjährigen Tochter Nina und ihrem ein Jahr alten Sohn ein vordergründig glückliches Leben in Berlin leben. Doch der anstrengende Spagat zwischen Beruf, Karriere und Familie reibt das Paar zusehends auf. Als bei Nina eine Störung von Feinmotorik und Koordination festgestellt wird, gerät ihr Lebensmodell endgültig ins Wanken. Angeregt durch Ninas Wunsch, eine Million Minuten gemeinsam und nur mit schönen Dingen zu verbringen, begibt sich die Familie tatsächlich auf Weltreise: 694 Tage (also eine Million Minuten) lang, nach Thailand und nach Island, auf die Reise ihres Lebens. Dabei suchen sie nicht nur nach Entschleunigung, sondern hinterfragen auch erlernte Denkmuster, Traditionen und Normen … Eine Million Minuten ist ein angenehm kitschfreier Film, der trotzdem (oder gerade deshalb!) so richtig zu Herzen geht. Am 27. Juli, 13. und 20. August im Filmseher Open Air Kino in der Freilichtbühne.

Der Sensationserfolg „Barbie“ bietet kluge, ironische, knallbunte Unterhaltung, die irre viel Spaß macht: Das Leben in Barbieland ist sonnig, harmonisch, einfach wunderbar. Alle Barbies sind erfolgreich als Ärztin, Präsidentin, Astronautin und werden von ihren Kens bedingungslos angehimmelt. Doch irgendetwas stimmt nicht: Eine von ihnen beschleicht in letzter Zeit immer wieder Gedanken an den Tod! Um ihre Probleme zu beheben, reist Barbie mit Ken in die reale Welt und während sie sich den Herausforderungen dort stellt, entdeckt Ken das Patriarchat für sich … ein filmisches Vergnügen – pretty in Pink! Am 15. August im Filmseher Open Air Kino in der Freilichtbühne.

„Anatomie eines Falls“ ist ein raffinierter Psychothriller über eine Schriftstellerin, die im Verdacht steht, ihren Mann ermordet zu haben: Seit einem Jahr leben Schriftstellerin Sandra, ihr Ehemann Samuel und ihr elfjähriger Sohn Daniel zurückgezogen in einem kleinen Ort in den französischen Alpen. An einem strahlenden Tag wird Samuel am Fuße ihres Chalets tot im Schnee gefunden. War es Mord? Selbstmord? Oder doch nur ein tragischer Unfall? Die Polizei ermittelt und Sandra wird zur Hauptverdächtigen. Es folgt ein aufreibender Indizienprozess, der nach und nach nicht nur die Umstände von Samuels Tod im Detail seziert … Im Ringen um die Wahrheit entwickelt sich der Film zu einem packenden Beziehungsdrama, das die Widersprüche im Privaten der harten Realität des Justizsystems gegenüberstellt. Anatomie eines Falls – am 26. Juli und 19. August im Filmseher Open Air Kino in der Freilichtbühne.

Einlass & Filmstart: frühere Öffnungszeiten ab Mitte August 2024

Die Filmvorführungen finden in der denkmalgeschützten Freilichtbühne auf dem Gelände des Schuldorfs Bergstraße in Seeheim-Jugenheim statt. Die Filme starten mit Einbruch der Dunkelheit (Juli/August: 21.45 Uhr, ab 15. August: 21 Uhr, ab 1. September: 20.45 Uhr), Einlass ist jeweils etwa eine Stunde vorher (Juli/August: 20.30 Uhr, ab 15. August: 20 Uhr, ab 1. September: 19.45 Uhr).

Der Eintritt ist nur mit vorab reserviertem Ticket möglich. Ein Ticket kostet 8,90 Euro (ermäßigt 7,90 Euro, Kinopass: 5 x Eintritt für 37,50 Euro (personengebunden)) und muss online unter www.filmseher.de/tickets reserviert werden. Eine Reservierung ist – sofern noch freie Plätze vorhanden sind – bis unmittelbar vor der Veranstaltung möglich; reservierte Karten können jederzeit wieder storniert werden.

Das Open Air Kino findet grundsätzlich bei jedem Wetter statt – also gegebenenfalls Decken und Regenschirme mitbringen. Bei extremen Wetterlagen wie z.B. Unwetterwarnungen können sich die Gäste ab 18 Uhr am Unwettertelefon (06257 / 969366) darüber informieren, ob die Vorführung stattfinden kann.

Vor Filmbeginn können die Gäste im Biergarten an der Freilichtbühne unter den Bäumen Platz nehmen und den Tag entspannt ausklingen lassen, mit einer schmackhaften Bratwurst, kühlen Getränken oder einem Glas Wein. Auch Knabbereien wie Chips und Gummibärchen zählen zum Angebot.

Quelle & Bild: Filmseher Open Air Kino