PFUNGSTADT – Aufgrund einer Vollsperrung in der Retfordstraße in Pfungstadt fährt die Linie PE ab Sonntag (28.7.) bis einschließlich 30. August 2024 eine Umleitung.

Die Haltestelle „Hevitzstraße“ entfällt in beiden Fahrtrichtungen. Die Haltestelle „Europakreisel“ in Fahrtrichtung Eberstadt wird in die Mainstraße verlegt.