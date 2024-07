Mit Messer gedroht und Geld gestohlen – Wem ist flüchtiger Täter aufgefallen

Teilen

Nach einem Raubüberfall auf eine Apotheke im Stadtteil Arheilgen hat das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen zu dem noch unbekannten, flüchtigen Täter übernommen.

Gegen 12.15 Uhr am Montag (01.07.24) wählten Zeugen den Notruf und gaben an, dass ein Krimineller die Apotheke in der Ettesterstraße überfallen hätte. Nach ersten Erkenntnissen hätte der Unbekannte den Verkaufsraum betreten und drohte mit einem Messer. Anschließend soll er in die Kasse gegriffen und mehrere Hundert Euro erbeutet haben. Mit dem Stehlgut suchte er anschließend zu Fuß das Weite und rannte zum Löwenplatz und dann rechts in die Frankfurter Landstraße in Richtung Darmstadt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit zahlreichen Streifen verlief noch ohne Erfolg. Bei dem Täter soll es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten, schlanken Mann gehandelt haben, der 1,80 Meter oder größer war. Er trug ein dunkles Basecap und hatte ein dunkles Tuch ins Gesicht gezogen. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Zeugen, denen der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kripo zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen