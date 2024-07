Weiterstadt: 45-Jähriger festgenommen und Anzeige erstattet

Teilen

Nach seiner Festnahme am Dienstagabend (02.07.24) kam ein 45 Jahre alter Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Zelle. Gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei verständigt und ein Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schneppenhäuser Straße im Stadtteil Gräfenhausen gemeldet. Umgehend nahm sich eine Streife des 3. Polizeireviers des Vorfalls an. Laut Zeugenaussagen soll der Weiterstädter den Hitlergruß gezeigt und eine Passantin beleidigt sowie bedroht haben. Auch die eintreffende Streifenbesatzung beleidigte der Tatverdächtige. Er wurde festgenommen und zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Wache gebracht. Die Polizisten leiteten entsprechende Verfahren ein und brachten den Festgenommenen im Anschluss ins Polizeigewahrsam.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen