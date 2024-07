Wissenschaftsstadt Darmstadt führt notwendige Baumfällungen am Woogsweg und am Arheilger Mühlchen durch

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wird am Donnerstag, 4. Juli 2024, notwendige Baumfällungen am Woogsweg und am Arheilger Mühlchen durchführen. Zuvor war bei einer Baumkontrolle im Arheilger Mühlchen bei einer 28 Meter hohen Schwarzpappel in der gesamten Krone eine stark nachlassende Vitalität festgestellt worden, im Stammfuß sind verschiedene Pilzfruchtkörper großflächig vorhanden. In dem am gestrigen Montag vorgelegten Gutachten wird darauf hingewiesen, dass die Schwarzpappel sich nicht mehr im verkehrssicheren Zustand befindet und sofortige Schritte zur Gefahrenabwehr einzuleiten sind. Das Umweltamt bestätigte am Dienstag die Einschätzung des Gutachtens. Der Eigenbetrieb Bäder hat daher zunächst den Bereich im Umkreis der Schwarzpappel großflächig gesperrt. Am Donnerstag ist die Fällung des Baumes vorgesehen. Das Arheilger Mühlchen bleibt aber geöffnet.

Am Woogsweg vom Brücherweg bis zur Würzburger Straße sind zudem insgesamt neun weitere Pappeln aufgrund von Stockfäule abgängig. Auch hier wurde eine Fällung empfohlen. Dies ergab ein weiteres Gutachten zum Baumbestand entlang des Mühlchens. Weitere sechs Pappeln sind derzeit mit Efeu stark bewachsen und müssen nach Entfernung des Fremdbewuchses erneut begutachtet werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt