Mörfelden-Walldorf: Tätlicher Angriff – Drei Polizisten verletzt

Teilen

Nach einem tätlichen Angriff in Mörfelden-Walldorf wurden in der Nacht zum Samstag (29.06.24), gegen 4.00 Uhr, drei Polizeibeamte leicht verletzt und mussten im Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Eine stark alkoholisierte 29 Jahre alte Frau wurde nach einem offenbar vorangegangenen Streit mit einem Bekannten laut schreiend im Bereich der Bahnhofstraße gemeldet. Aufgrund der starken Alkoholisierung sollte die 29-Jährige zwecks Ausnüchterung im Gewahrsam der Polizei untergebracht werden.

Während der anschließenden polizeilichen Maßnahme wehrte sich die Frau massiv, trat die Polizisten und spuckte sie an. Sie konnte anschließend von der Polizei gefesselt und in die Polizeizelle gebracht werden. Sie musste sich zudem einer Blutentnahme unterziehen. Die 29-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen