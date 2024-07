Betrugsfälle eingedämmt: SEPA-Lastschriftverfahren für RMV-Neukunden wieder möglich

Teilen

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund bietet die Zahlmöglichkeit SEPA-Lastschrift nach der Einführung einer zusätzlichen Sicherheitsstufe in der Zahlungsabwicklung, der Online-Kontoverifizierung, nun wieder für alle Kundinnen und Kunden an. Für Neukundinnen und -kunden war diese aufgrund eines → starken Anstiegs von Betrugsfällen vorübergehend deaktiviert worden.

„Mit so viel krimineller Energie wie Anfang des Jahres waren wir im RMV noch nie konfrontiert“, so RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat. „Wir haben schnell reagiert und die Betrugswelle durch die Deaktivierung des SEPA-Lastschriftverfahrens für einzelne Käufer unterbunden. Klar war aber auch, dass dies kein Dauerzustand sein kann. Die schnelle Wiedereinführung mit stärkeren Sicherheitsmaßnahmen ist daher eine gute Nachricht. Rechtzeitig zur Urlaubssaison bieten wir allen Deutschland-Ticket-Neukunden auf RMVgo nun wieder zwei Zahlungsmöglichkeiten: Kreditkarte und Lastschrift.“

Über 530.000 Deutschland-Tickets im RMV verkauft

Der RMV hat eine weitere Sicherheitsmaßnahme für SEPA-Lastschriften im digitalen Bezahlprozess eingeführt. Bei der Einrichtung einer neuen SEPA-Lastschrift müssen Kundinnen und Kunden ihre Kontodaten über Tink, eine marktführende Plattform für Zahlungsdienste, verifizieren. Hierfür ist ein Online-Banking-Konto notwendig. Die Verifizierung der Kontodaten verringert das Betrugsrisiko, da die Informationen direkt von der Bank des Benutzers kommen, was die Einrichtung schnell, einfach und sicher macht. Der RMV erhält ausschließlich Informationen über die Bankdaten (IBAN und BIC). Nach einer erfolgreichen Anmeldung kann die Zahlung über SEPA-Lastschrift wie gewohnt genutzt werden. Die Reaktivierung des SEPA-Lastschriftverfahrens bietet wieder folgende Zahlungsmöglichkeiten für das Deutschland-Ticket:

RMV-Kundinnen und -kunden, die ihr Deutschland-Ticket-Abonnement bereits per SEPA-Lastschriftverfahren bezahlt hatten, konnten und können diese Zahlungsmöglichkeit auf allen Vertriebswegen während der letzten Wochen als auch zukünftig nutzen.

RMV-Neukundinnen und -kunden können in RMVgo neben der Kreditkarte nun auch wieder per SEPA-Lastschrift bezahlen.

Weiterhin können Deutschland-Ticket-Abonnements im RMV-TicketShop bis zum 20. des Vormonats oder in einer der RMV-Vertriebsstellen bis zum 10. des Vormonats mit Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats sowie per Kreditkarte abgeschlossen werden.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund verzeichnet 14 Monate nach dem Start des bundesweit gültigen Deutschland-Tickets über 530.000 Abonnements.

Der monatliche Abonnementpreis für das Deutschland-Ticket liegt bundesweit einheitlich bei 49 Euro. Ermäßigungen gibt es nur für Anspruchsberechtigte, wie z.B. beim Deutschlandsemesterticket oder dem Deutschland-Ticket mit Hessenpass mobil.

Der RMV appelliert an potenzielle Kundinnen und Kunden, das Deutschland-Ticket über offizielle Händler zu abonnieren. Das sind z.B. Verkehrsverbünde wie der RMV oder Verkehrsunternehmen. Durch einen Kauf eines regulären Deutschland-Tickets unter 49 Euro können sich auch Kundinnen und Kunden nach § 259 StGB der Hehlerei strafbar machen.

Quelle: Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH