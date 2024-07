Streifen nehmen zwei Männer vorläufig fest – Polizeibeamtin bei Einsatz leicht verletzt

Teilen

Mehrere Polizeistreifen wurden am späten Samstagabend (29.6.) in den Herrngarten in Darmstadt gerufen und nahmen dort zwei 29 und 20 Jahre alte Männer vorläufig fest. Im Rahmen des Einsatzes erlitt eine beteiligte Polizistin leichte Verletzungen. Es wurde Strafanzeige erstattet.

Gegen 23.40 Uhr hatten Zeugen über Notruf die Polizei informiert, nachdem in dem Darmstädter Stadtpark ausländerfeindliche Parolen in Anlehnung an einen abgeänderten Liedtext gesungen wurden. Im Rahmen der anschließend eingeleiteten Fahndung konnten Polizeistreifen einen 20-Jährigen sowie einen 29 Jahre alten Mann kontrollieren, die mit dem Abspielen des abgeänderten Liedes und skandieren der fremdenfeindlichen Parolen in Zusammenhang gestanden haben sollen. Der Ältere versuchte noch vergeblich, zu Fuß vor den Einsatzkräften zu flüchten. Er konnte jedoch eingeholt und überwältigt werden. Hierbei leistete er Widerstand und attackierte die Streifenteams, wobei er eine 32 Jahre alte Polizistin verletzte. Im weiteren Verlauf folgten Beleidigungen sowie Bedrohungen gegen die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Bei beiden Männern, die offensichtlich unter Alkoholeinfluss standen, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. In den eingeleiteten Verfahren müssen sie sich jetzt strafrechtlich verantworten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten kam der 29-Jährige über Nacht in eine Gewahrsamszelle. Die leicht verletzte Beamtin konnte ihren Dienst fortführen. Mit den weiteren Ermittlungen ist unter anderem der Polizeiliche Staatsschutz betraut.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen