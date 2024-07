Heinerfest-Montag: Städtische Ämter und Verwaltungsstellen weitgehend geschlossen

Teilen

Am Heinerfest-Montag (8. Juli 2024) haben die Beschäftigten der Wissenschaftsstadt Darmstadt traditionell dienstfrei. Die Beschäftigten erhalten so die Möglichkeit das Miteinander mit Kolleginnen und Kollegen auch der städtischen Tochterfirmen und anderen Kooperationspartnern zu stärken. Die städtischen Ämter und Verwaltungsstellen einschließlich Kindertagesstätten und EAD bleiben daher an diesem Tag geschlossen bzw. sind nicht im Dienst. Notdienste werden aus internen Gründen lediglich im Jugendamt, Grünflächenamt, Schulamt und der Lichtenbergschule eingerichtet. Außerdem werden aus dem Ordnungsamt die Stadtpolizei und die Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz im Dienst sein.