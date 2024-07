Attackiert und bestohlen – Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Teilen

Mehrere bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht von Freitag (28.06.24) auf Samstag auf einen 68 Jahre alten Mann abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Kriminellen den Mann aus Darmstadt gegen Mitternacht im Bereich der Robert-Bosch-Straße zunächst angesprochen und anschließend attackiert haben. Laut Zeugenaussage soll es sich bei den Angreifern um vier junge Männer gehandelt haben, die auf ihn einschlugen und eintraten. Mit seinem Portemonnaie und seinem Smartphone suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Der 68-Jährige wurde unter anderem am Knie verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Einer der Täter soll etwa 17 bis 18 Jahre alt und etwa 1,67 Meter groß sein sowie eine schmale Statur haben. Er hatte schwarzes, gelocktes Haar und war mit einer bordeauxfarbenen Trainingsanzug-Jacke mit schwarzen Streifen, einer schwarzen Trainingshose und weißen Sneakern bekleidet. Seine Komplizen hätten ihr Gesicht mit einer schwarzen Gesichtsbedeckung verdeckt. Wem sind die Beschriebenen vor der Tat oder bei der Flucht aufgefallen? Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kripo nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen