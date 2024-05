Zweiter Beteiligungsworkshop „Prima Klima Darmstadt“

Teilen

Wie sich Städte an den Klimawandel anpassen können, steht im Fokus des zweiten Beteiligungsworkshops „Prima Klima Darmstadt“, der am Freitag, 24. Mai 2024, von 15 bis 17 Uhr im Klause Biergarten (Fürstenbahnhof 1) stattfindet und zu dem alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind.

Klimaschutzdezernent Michael Kolmer erklärt: „Die Wissenschaftsstadt Darmstadt erarbeitet unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger einen integrierten Klimaanpassungsplan. Ich freue mich sehr, dass sich Anfang Mai an dem ersten Workshop viele Darmstädterinnen und Darmstädter rege beteiligt haben und bin gespannt auf weitere gute Ideen in den nächsten Workshops.“

Weitere Veranstaltungen finden voraussichtlich nach den Sommerferien statt. Die jeweiligen Veranstaltungstermine und -orte werden auf der Webseite www.darmstadt.de/klimaschutz bekanntgegeben.

In den Workshops werden insbesondere die Hitzevorsorge, der Ausbau urbaner Begrünung, die Stärkung des Wasserrückhalts in der Stadt, die Starkregenvorsorge sowie die individuellen Möglichkeiten thematisiert, das Wohnumfeld an veränderte Klimabedingungen anzupassen. Darüber hinaus kann man sich über städtische Angebote und Programme zur Eigenvorsorge und Klimaanpassung im privaten Umfeld, aber auch zum Klimaschutz, informieren. Außerdem werden Vorzeigeprojekte aus der Klause bzw. von der Initiative „Essbare Stadt Darmstadt“ vorgestellt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt