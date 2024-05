Rüsselsheim: Mitarbeiter von Rettungsdienst mit Axt bedroht – 47-Jähriger unter Tatverdacht

Teilen

Am Donnerstag (02.05.24), gegen 12.45 Uhr, erschien in Rüsselsheim an der Rettungswache eines Rettungsdienstes an der Großsporthalle im Evreuxring ein 47 Jahre alter Mann und bedrohte nach derzeitigem Ermittlungsstand die dortigen Mitarbeiter mit einer Axt.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen nahmen die Beamten in einer nahegelegenen Wohnung einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Weil der Mann einen psychisch auffälligen und verwirrten Eindruck machte, wurde er anschließend in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs und Bedrohung ein.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen