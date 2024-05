Mossautal: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Teilen

Eine schwer verletzte Person und etwa 6.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend (03.05.24) auf der B 460. Eine 69-Jährige kam gegen 17:30 Uhr mit ihrem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto wurde erst durch einen Baum im Straßengraben gebremst. Die Fahrzeuginsassin wurde mit ihren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die B 460 war an dieser Stelle aufgrund der Bergungsarbeiten und Erste-Hilfe-Maßnahmen bis ca. 20:00 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug im Anschluss aus dem Graben bergen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen