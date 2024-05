Teilen

Ein früher VfL-Doppelschlag brachte die Lilien früh auf die Verliererstraße: Mit 0:3 (0:2) unterliegt der SV Darmstadt 98 am Samstag (04.05.24) dem VfL Wolfsburg. Nach dem Auswärtssieg in Köln folgen keine weiteren Punkte in der Fremde. Zum ausführlichen Spielbericht…