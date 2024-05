Ein Toter bei Brand in Wohnung in Eberstadt

Teilen

Am späten Dienstagabend (30.04.25), um 23.00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung in Darmstadt-Eberstadt. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten im Fritz-Dächert-Weg. Im Zuge der Begehung konnte die Feuerwehr eine tote Person aus der Wohnung bergen. Wie die Person ums Leben kam, ist derzeit noch unklar. Sechs weitere Bewohner des Hauses wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Bewohner kam bei Freunden unter.

Nach ersten Schätzungen beträgt die Schadenshöhe ca. 150.000EUR. Vor Ort waren 41 Kräfte der Berufsfeuerwehr Darmstadt und der freiwilligen Feuerwehr Eberstadt mit 8 Fahrzeugen, sowie sechs RTW, ein NEF und ein OLRD. Das Fachkommissariat K10 der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg wird die Ermittlungen aufnehmen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen