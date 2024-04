Dorfentwicklungsprogramm 2025 – Bewerbungsstart für Förderprogramm: Bis zu zwölf neue Kommunen können hessenweit aufgenommen werden

Teilen

Kommunen sollten jetzt mit der Vorbereitung beginnen, damit sie sich als neuer Förderschwerpunkt der hessischen Dorfentwicklung ab 2025 anerkennen lassen, rät Hessens Heimatminister Ingmar Jung. „Das Programm bietet attraktive Entwicklungsmöglichkeiten für moderne und zukunftsfeste Dörfer im ländlichen Raum“, so Jung.

Für die Bewerbung ist zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern ein Konzept zu erstellen, in dem die Kommune festlegt, welche Maßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung vor Ort gefördert werden sollen. Nach der Anerkennung im Sommer 2025 beginnt dann die sechseinhalbjährige Laufzeit. Grundlage für die Bewerbung als Förderschwerpunkt ist ein Entwicklungskonzept. Dabei können sich die Kommunen durch ein Fachbüro unterstützen lassen; hierfür stehen Fördermittel im Rahmen der Dorfmoderation zur Verfügung.

„Der ländlichen Raum ist die Heimat für viele Menschen im Landkreis Darmstadt-Dieburg und wir wollen, dass er auch zukünftig attraktiv und lebenswert bleibt. Das Dorfentwicklungsprogramm ist dabei eine tolle Möglichkeit, die Orte zu gestalten und zu erhalten. Ich rufe deshalb unsere Kommunen dazu auf, eine Bewerbung bei unserer zuständigen Fach- und Förderbehörde zu stellen“, erklärt der Erste Kreisbeigeordnete Lutz Köhler.

Fördermittel kommen vom Land, Bund und EU

Die Anzahl der möglichen Neuaufnahmen in das Förderprogramm richtet sich pro Jahr nach den zur Verfügung stehenden Fördermitteln. In den nächsten Jahren stehen hessenweit jährlich durchschnittlich rund 33 Millionen Euro an Fördermitteln von EU, Bund und Land zur Verfügung. In Hessen sollen im Jahr 2025 insgesamt zwölf neue Kommunen in das Programm aufgenommen werden.

Vielfältige Fördermöglichkeiten

Die Dorfentwicklung bietet sowohl den Kommunen als auch Privaten die Möglichkeit, für Vorhaben der Daseinsvorsorge und der Grundversorgung sowie für Sanierung und Neubauten in den Ortskernen Fördermittel zu erhalten. Damit umfassen die Fördermöglichkeiten neben den klassischen Gebäudeinvestitionen auch soziale und kulturelle Vorhaben wie zum Beispiel Mehrgenerationentreffs oder Dorfmuseen, Grundversorgungseinrichtungen wie zum Beispiel Dorfläden oder Dorfcafés sowie Dienstleistungen für Beratung, Moderation und Vorschläge für Innenentwicklungsprojekte.

Darüber hinaus ist auch eine Unterstützung von städtebaulich verträglichem Abriss von Gebäuden möglich.

Das Dorfentwicklungsprogramm steht im Landkreis 15 Kommunen innerhalb des Förderzeitraums 2023 bis 2027 offen. Interkommunale Kooperationen oder die Konzentration auf ausgewählte Ortsteile der Kommune sind möglich.

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg nehmen derzeit die Stadt Groß-Bieberau, die Gemeinde Messel, die Gemeinde Mühltal, die Gemeinde Seeheim-Jugenheim am Dorfentwicklungsprogramm teil. Die Gemeinde Otzberg war bis Ende letzten Jahres dabei.

Informationen zum Förderprogramm sowie fachliche Beratung und Begleitung bei der Bewerbung erhalten Kommunen bei den Fach- und Förderbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg.

Anträge für Dorfmoderationsprozesse können ebenfalls ab sofort bei Fach- und Förderbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg gestellt werden. Abgabefrist für die Bewerbungen als Förderschwerpunkt der Dorfentwicklung ist der 1. Februar 2025. Die Anerkennung der neuen Förderschwerpunkte ist für Sommer 2025 geplant.

Nähere Auskünfte unter Telefon 06151 881 2108 oder schriftlich per E-Mail an dere@ladadi.de.

Mehr Informationen zum Förderprogramm und Bewerbungsverfahren:

https://umwelt.hessen.de/laendliche-raeume/dorfentwicklung

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg