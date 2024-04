Der BUND Darmstadt lädt ein: Solarstrom und Balkonsteckermodule Online und eine Exkursion am Sonntag

Teilen

Am Dienstag, 23. April 2024, um 19 Uhr, gibt es den Online-Vortrag zu „Solarstrom selbst erzeugen und nutzen – das eigene Dach als Solarkraftwerk“.

Informiert wird über den Stellenwert regenerativer Energien für den Klimaschutz, über Förderprogramme, Kosten und Technik von Photovoltaikanlagen. Außerdem berichten Aktive der Bürgersolarberatung über ihre ehrenamtliche Arbeit und darüber, wie sie Menschen auf dem Weg zur eigenen PV-Anlage begleiten.

Und am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr 2024, geht es Online um „Mit Steckermodulen selbst Sonnenstrom vom Balkon produzieren“.

Wie produzieren Mieter und Eigentümer auf Balkon oder Gartenhütte mit einem Photovoltaik-Modul Öko-Strom? Aufgezeigt werden Möglichkeiten der Steckersolarmodule von der Technik, den gesetzlichen Rahmenbedingungen bis hin zu finanziellen Fragen. Aktive von heiner*energie berichten von ihren Erfahrungen und dem Engagement.

Der Einwahllink zu den Vorträgen ist www.bund-darmstadt.de/webkonferenz

Am Sonntag, 28. April 2024, um 14:30 Uhr, geht es bei einem Spaziergang um die Eidechsen- und Wildbienenbiotope im K6 in Kranichstein. Teilnehmende erfahren, wie Eidechsen auch in Gärten geschützt werden können. Treffpunkt ist die Straßenbahnhaltestelle Borsdorffstraße am Strahringer Platz.