Wirtschaft verstehen: Programm „business4school“ vermittelt Schülerinnen und Schülern praktisches Wirtschaftswissen

Wie funktioniert ein Girokonto? Warum erhebt der Staat Steuern? Weshalb muss Wirtschaft global gedacht werden? Im Programm „business4school“ vermittelt die Hochschule Darmstadt (h_da) Schülerinnen und Schülern südhessischer Oberstufen praktisches Wirtschaftswissen. Das allgemeinbildende Programm wird erstmals in Hessen angeboten, es ergänzt und unterstützt den Wirtschaftsunterricht an Schulen und ist für die Teilnehmenden freiwillig und kostenlos. 18 Schulen aus Darmstadt und Südhessen beteiligen sich zum Auftakt. Interessierte Schulen können sich informieren auf https://www.business4school.de/college/darmstadt

Das Programm ist auf vier Schulhalbjahre, beziehungsweise vier Semester angelegt. Der zeitliche Aufwand für die Schülerinnen und Schüler ist hierbei überschaubar: Alle zwei Wochen montags belegen sie in der Zeit von 17 bis 19 Uhr insgesamt sechs Wirtschaftskurse an der h_da. Sie finden statt im Studierendenhaus am Campus Darmstadt, können aber auch online besucht werden. Die Kurse werden gehalten von Lehrenden aus dem Fachbereich Wirtschaft der h_da und Unternehmensvertretern, die sich für das Programm ehrenamtlich engagieren. Besuchen die Schülerinnen und Schüler die Kurse regelmäßig, erhalten sie pro Semester eine Teilnahmebescheinigung.

Jetzt im Sommersemester startet das Programm „business4school“ mit dem Modul „Wirtschaft global“. Die Schülerinnen und Schüler erhalten darin praktisches und anwendungsorientiertes Wissen zu weltweitem Handel, internationalem Kapital, zur Informationsgesellschaft, digitalen Geschäftsmodellen oder auch zu einer vernetzten, digitalen Produktion. Hierdurch lernen sie, globale wirtschaftliche Zusammenhänge besser zu verstehen. In den kommenden Halbjahren erfahren sie, wie Wirtschaft in Staat und Gesellschaft und in einem Unternehmen funktioniert. Zudem lernen sie, was auf sie als Verbraucherin oder Verbraucher im alltäglichen Wirtschaftsleben zukommt.

„Schülerinnen und Schüler möchten verstehen, wie Wirtschaft funktioniert und wie sie sich konkret auf ihr Leben und ihren praktischen Alltag auswirkt“, sagt Prof. Dr. Matthias Vieth, Vizepräsident für Studium, Lehre und studentische Angelegenheiten der h_da. „business4school baut eine Brücke zwischen Schule, Hochschule und Praxis und bereitet die jungen Menschen darauf vor, souverän mit wirtschaftlichen Fragestellungen umzugehen. Das Programm ergänzt das wichtige Allgemeinwissen an Schulen um Know-how aus Wissenschaft und Praxis.“

„Die Vermittlung von Wirtschaftswissen an Schülerinnen und Schüler ist eine wichtige Investition in die Zukunft, legt es doch die Grundlage für das Verstehen von den teils komplexen Zusammenhängen und Wechselwirkungen wirtschaftlichen Handelns“, erläutert dazu Darmstadts Bildungsdezernent Holger Klötzner. „Als Zukunfts- und Startup-Stadt begrüßen wir diese Art der Bildungskooperation mit der Hochschule Darmstadt außerordentlich, denn sie schafft Wissen, von dem auch wir als Kommune letztlich profitieren können und werden.“

Das Programm „business4school“ läuft seit inzwischen 10 Jahren in Niedersachsen als Bildungsprojekt von Schulen, Hochschulen und der Wirtschaft. Die Hochschule Darmstadt startet das Programm nun erstmals in Hessen, gemeinsam mit südhessischen Oberstufenschulen und Partnern aus der Wirtschaft, darunter Merck, HEAG, die Haftpflichtkasse und die Volksbank Darmstadt Mainz. Mehr zum Programm: https://www.business4school.de/darmstadt

Quelle: Hochschule Darmstadt