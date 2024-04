Bundesförderung für natürlichen Klimaschutz: Darmstadt erhält 1,29 Millionen Euro für Renaturierung des Moorteichs im Bürgerpark

Teilen

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner Sitzung am Mittwoch (10.04.24) Fördergelder in Höhe von 1,29 Millionen Euro für die Renaturierung und Entschlammung des Moorteiches im Bürgerpark in Darmstadt freigegeben. Dazu erklärt Philip Krämer, Bundestagsabgeordneter aus Darmstadt:

„Der Bürgerpark-Nord bietet eine Vielzahl an Sport- und Bewegungsmöglichkeiten sowie Grünflächen für alle Bürgerinnen und Bürger. Damit ist er Naherholungsgebiet und leistet einen wichtigen Beitrag für die Lebendigkeit unserer Stadt und darüber hinaus. Das muss erhalten und ausgebaut werden. Zudem tragen die Gewässer im Park, unter anderem der 0,8 ha große und bis zu 2,5 Meter tiefe Bürgerpark-Teich, nicht nur erheblich zur Lebensqualität aller Darmstädterinnen und Darmstädter bei, sondern sind auch notwendig für einen funktionierenden Naturhaushalt. Daher freue mich sehr, dass der Förderantrag, den ich bei den Mitgliedern des Haushaltsausschusses des Bundestages unterstützt habe, erfolgreich war und Darmstadt vom Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz“ aus dem Bundesumweltministerium profitiert. Der polytrophe Moorteich im Bürgerpark wird renaturiert und entschlammt und die Ufervegetation vor Ort umgestaltet, u.a. sollen Schilfzonen erstellt und das Ufer ausgelichtet werden, damit der Sauerstoffeintrag wieder durch Wind verstärkt wird. Dafür erhält Darmstadt eine Fördersumme in Höhe von 1,29 Millionen Euro.

Gesunde Ökosysteme sind natürliche Klimaschützer und binden Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Zudem sind sie und ist der Moorteich im Bürgerpark Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten und wirken als Puffer gegen Folgen der Klimakrise, indem sie zum Beispiel Wasser in der Landschaft halten und bei Hitze für Abkühlung sorgen. Um gezielt Anreize zu schaffen, um die Ökosysteme wiederherzustellen und widerstandsfähiger zu machen, hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz vorgelegt.

Darmstadt engagiert sich seit Jahren für den Klimaschutz und die Artenvielfalt und es freut mich sehr, dass wir aus Berlin dabei gezielt unterstützen. Die Stabilisierung, Renaturierung und Bewahrung unserer Gewässer ist enorm wichtig und erhöht insgesamt auch die Attraktivität unserer Stadt und wertet die Region auf. Denn: Überall dort, wo wir Ökosysteme stärken, arbeiten sie auch für uns.“

Quelle: Philip Krämer, Mitglied des Bundestages