Wieder Vandalismus an Bäumen: Unbekannte zersägen seltene Eiche auf dem Platz der Deutschen Einheit

Wie das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt mitteilt, wurde vermutlich Mitte März 2ß24 eine Säulenscharlacheiche auf dem Platz der Deutschen Einheit zersägt. Ende 2023, Anfang 2024 waren im Herrngarten und auf der Rosenhöhe bereits drei Jungbäume zerstört worden.

Die Säulenscharlacheiche ist eine seltene Eichenart mit einer beeindruckenden Herbstfärbung. Die Art stammt ursprünglich aus Nordamerika und verträgt auch ein schwieriges Stadtklima gut. Die Eiche wurde 2022 als Spendenbaum gepflanzt. Die jetzt vier zerstörten Bäume zeigen das gleiche Muster: Die Jungbäume wurden mit einer Handsäge etwa hüfthoch über dem Erdboden abgesägt.

Dazu Grünflächendezernent Michael Kolmer: „Abgesehen vom wirtschaftlichen Schaden, den solche Taten verursachen, erleiden die Menschen einen qualitativen Verlust, die in den städtischen Grünanlagen Erholung suchen. Taten wie diese werfen zudem unsere Anstrengungen für eine an das Klima angepasste Stadt zurück. Ich verurteile jede Art von Vandalismus in unseren Parks und Grünanlagen. Wir müssen sie schützen, nicht beschädigen.“

Das Grünflächenamt bittet die Bevölkerung um Mithilfe, um solche Taten aufzuklären. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat erneut Strafanzeige erstattet.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt