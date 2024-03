Veranstaltungsankündigungen Osterferienprogramm im bioversum und MUSEUM Jagdschloss Kranichstein

Teilen

Programm von bioversum und MUSEUM Jagdschloss Kranichstein für die Osterferien 2024

Mittwoch, 27.03.2024, 14:00-16:00 Uhr

Familien-Ferienprogramm für Familien mit Kindern von 6 bis 10 Jahren

„Ganz schön was los auf der Wiese – Auf der Suche nach Biene, Schwebfliege und Co.“

Was tummelt sich da auf den bunten Blüten? Eine Biene? Eine Hummel? Oder vielleicht doch eine Schwebfliege? Insekten bestimmen ist nicht leicht. Aber wir kennen da ein paar Tricks! Nachdem wir uns die Tiere unter dem Binokular angeschaut haben, wird euch auf der Wiese so schnell kein Käfer mehr eine Wanze vormachen können!

Kosten: 9,00 € pro Person (inkl. Museumseintritt und Materialkosten)

Treffpunkt: Kasse bioversum Jagdschloss Kranichstein

Mittwoch, 03.04.2024, 14:00-16:00 Uhr

Familien-Ferienprogramm für Familien mit Kindern von 6 bis 10 Jahren

„Wohnung frei – Wir bauen einen Nistkasten“

Die Brutsaison der Vögel hat schon begonnen. Höchste Zeit noch schnell einen Nistkasten zu bauen und aufzuhängen, damit die letzten Wohnungssucher nicht leer ausgehen. Wir bauen einen Nistkasten, den ihr bei euch zu Hause aufhängen könnt und in den schon bald eine Vogelfamilie einziehen kann.

Kosten: 9,00 € pro Person (inkl. Museumseintritt), Zusatzkosten pro Baukasten: 15,00 €

Treffpunkt: Kasse bioversum Jagdschloss Kranichstein

Freitag, 05.04.2024, 14:00-16:00 Uhr

Familien-Ferienprogramm für Familien mit Kindern von 6 bis 10 Jahren

„Schmuckwerkstatt – Wir stellen besonderen Schmuck aus Horn, Geweih und Holz her“

Aus Naturmaterialien lassen sich individuelle Schmuckstücke herstellen. Wir sägen, schleifen und polieren, damit aus Horn und Holz, Geweih und Rinde wunderschöne Ohrringe, Anhänger oder Schmuckknöpfe werden.

Kosten: 9,00 € pro Person (inkl. Museumseintritt und Materialkosten)

Treffpunkt: Kasse bioversum Jagdschloss Kranichstein

Sonntag, 07.04.2024, 11:30-13:00 Uhr

Waldabenteuer mit Dabbe

Mitmachprogramm für Familien mit Kindern von 4 bis 6 Jahren

„Das Geheimnis der Verstecker- und Entdeckerfarben“

Waldzwerg Dabbe begegnet auf seinen Streifzeugen allerhand Waldbewohnern. Er wundert sich, warum einige von ihnen leuchtend bunt sind, während er bei anderen schon ganz schön gut hinschauen muss, um sie zu entdecken. Vielleicht könnt ihr ihm helfen, das Geheimnis der Verstecker- und Entdeckerfarben zu lüften. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung komplett draußen statt.

Kosten: 8,00 € pro Person (inkl. Museumseintritt und Materialkosten)

Treffpunkt: Kasse bioversum Jagdschloss Kranichstein

Sonntag, 07.04.2024, 14:00-15:30 Uhr

Besucherlabor für Familien mit Kindern von 6 bis 10 Jahren

„Wer lebt im Wald? Auf Spurensuche im bioversum und im Freilandlabor“

Welche Spuren verraten uns, dass hier vor nicht allzu langer Zeit ein Tier war? Hat es hier gefressen, geruht oder seinen Artgenossen eine Nachricht hinterlassen? Was verrät uns der Abdruck über das Tier, das ihn hinterlassen hat? Heute gehen wir auf Spurensuche und entdecken nicht nur Fußabdrücke. Einige der Spuren könnt ihr am Ende dann auch mit nach Hause nehmen.

Kosten: 8,00 € pro Person (inkl. Museumseintritt und Materialkosten)

Treffpunkt: Kasse bioversum Jagdschloss Kranichstein

Mittwoch, 10.04.2024, 14:00-16:00 Uhr

Familien-Ferienprogramm für Familien mit Kindern von 6 bis 10 Jahren

„Schmuckwerkstatt – Wir stellen besonderen Schmuck aus Horn, Geweih und Holz her“

Aus Naturmaterialien lassen sich individuelle Schmuckstücke herstellen. Wir sägen, schleifen und polieren, damit aus Horn und Holz, Geweih und Rinde wunderschöne Ohrringe, Anhänger oder Schmuckknöpfe werden.

Kosten: 9,00 € pro Person (inkl. Museumseintritt und Materialkosten)

Treffpunkt: Kasse bioversum Jagdschloss Kranichstein

Freitag, 12.04.2024, 14:00-16:00 Uhr

Familien-Ferienprogramm für Familien mit Kindern von 6 bis 10 Jahren

„Wohnung frei – Wir bauen einen Nistkasten“

Die Brutsaison der Vögel hat schon begonnen. Höchste Zeit noch schnell einen Nistkasten zu bauen und aufzuhängen, damit die letzten Wohnungssucher nicht leer ausgehen. Wir bauen einen Nistkasten, den ihr bei euch zu Hause aufhängen könnt und in den schon bald eine Vogelfamilie einziehen kann.

Kosten: 9,00 € pro Person (inkl. Museumseintritt), Zusatzkosten pro Baukasten: 15,00 €

Treffpunkt: Kasse bioversum Jagdschloss Kranichstein

Sonntag, 14.04.2024, 10:00-12:00 Uhr

Insektentalk mit Frühstück und offener Gesprächsrunde

„Naturschutz aus städtischer und biologischer Sicht – Nadine Cyrannek, Biodiversitätsmanagerin der Wissenschaftsstadt Darmstadt & Biologin Genevieve Walther im Gespräch“

Wo das Gras am Grünsten ist? Natürlich im Ensemble Jagdschloss Kranichstein! Als Begleitprogramm zur neuen Ausstellung „Wiesion“ laden wir zum sonntäglichen Frühstück und unterhaltsamen Insektentalk in unserem Café Kranich ein. Die Biodiversitätsmanagerin der Wissenschaftsstadt Darmstadt Nadine Cyrannek und der Biologe Nico Blüthgen diskutieren über die Bedeutung von grünen Inseln in der Stadt und die Möglichkeiten von praktischer Biodiversitätsförderung im städtischen Umfeld.

Kosten: 17,00 € pro Person (inkl. Museumseintritt und Materialkosten)

Anmeldung: erforderlich bis Freitagabend

Treffpunkt: Kasse bioversum Jagdschloss Kranichstein

Sonntag, 14.04.2024, 14:00-15:30 Uhr

Besucherlabor für Familien mit Kindern von 6 bis 10 Jahren

„Wölfe, Füchse und andere Raubtiere – Welche Raubtiere leben in unseren Wäldern?“

Was sind überhaupt Raubtiere? Woran erkennt man sie und ernähren sich alle von Fleisch? Für wen sind sie gefährlich und warum ist es wichtig, dass in unseren Wäldern auch Raubtiere leben? Auch wenn wir den scheuen Waldbewohnern nicht persönlich begegnen werden, lernen wir Wolfs, Fuchs, Wildkatze und Marderhund ein bisschen besser kennen und verstehen.

Kosten: 8,00 € pro Person (inkl. Museumseintritt und Materialkosten)

Treffpunkt: Kasse bioversum Jagdschloss Kranichstein

Quelle: Stiftung Hessischer Jägerhof