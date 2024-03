Umsatz der ENTEGA AG steigt erstmals über vier Milliarden Euro – Herausragendes Geschäftsjahr 2023 – Besonders positive Entwicklung bei langfristigen Kennzahlen

Teilen

Der Darmstädter Ökoenergieversorger und Telekommunikationsanbieter ENTEGA AG hat im Geschäftsjahr 2023 erstmals über vier Milliarden Euro (4.085 Millionen Euro) umgesetzt. Das ist über eine Milliarde Euro mehr als im Vorjahr (2022: 3.048 Millionen Euro). Mit einem Konzerngewinn von rund 127 Millionen Euro erwirtschaftete das Unternehmen 93 Millionen Euro mehr als im Vorjahr (2022: 34 Millionen Euro).

„Die herausragenden Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 verdanken wir vor allem einer klugen und vorausschauenden Beschaffungspolitik. ENTEGA ist es gelungen, in herausfordernden Zeiten den Überblick zu behalten – davon profitieren nicht nur wir als Unternehmen, sondern vor allem auch unsere Kundinnen und Kunden, denen wir stabile und faire Preise über lange Zeiträume hinweg bieten können“, kommentiert Dr. Marie-Luise Wolff die Geschäftszahlen für 2023.

Die kontinuierlich guten Geschäftszahlen der vergangenen Jahre wirken sich äußerst positiv auf die langfristigen Kennzahlen der ENTEGA AG aus. So betrug der dynamische Verschuldungsgrad zum 31. Dezember 2023 1,9 und konnte somit im Vergleich zum Jahr davor nahezu halbiert werden (2022: 3,6). Dieser Wert unterlegt die solide Finanzbasis der ENTEGA, da das Unternehmen in der Lage ist, Schulden schnell zurückzuzahlen. Ähnlich gut entwickelte sich die wirtschaftliche Eigenkapitalquote, die auf 18 Prozent stieg (2022: 14,4 Prozent).

„ENTEGA bleibt das starke Rückgrat der Darmstädter Stadtwirtschaft. Gerade die hervorragende Entwicklung der langfristigen Kennzahlen beweist, wie gut in dem Unternehmen in den vergangenen Jahren gewirtschaftet wurde. Und das mit einer Strategie, die auf Klimaschutz, soziales Engagement und Kundenfreundlichkeit setzt“, sagte Hanno Benz, Oberbürgermeister der Wissenschafts- und Digitalstadt Darmstadt und Aufsichtsratsvorsitzender der ENTEGA AG.

Der Vorstand der ENTEGA AG legte dem Aufsichtsrat die Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 auf dessen Sitzung am Mittwoch (20. März) unter dem Vorbehalt der noch andauernden Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer und der ausstehenden Gremienzustimmungen durch Aufsichtsrat und Hauptversammlung vor. Der Aufsichtsrat der ENTEGA beschließt das Jahresergebnis 2023 auf seiner Sitzung am 15.Mai 2024, die Hauptversammlung wird am 4.Juli 2024 über den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns entscheiden.

Quelle & Bild: ENTEGA AG