Rüsselsheim: Nach Überfall auf vier junge Männer – Zwei Verdächtige in Haft

Nachdem vier junge Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren in der Nacht zum Mittwoch (28.02.34), gegen 0.15 Uhr, in Rüsselsheim auf dem Parkplatz der Feuerwehr in der Mönchbruchstraße von mehreren Unbekannten mittels Schreckschusswaffe, Teleskopschlagstock und Messer bedroht, einer von ihnen zudem auch geschlagen worden sein soll und anschließend von den Angreifern zur Herausgabe ihres mitgeführten Bargelds und eines Ausweises aufgefordert wurden, konnten im Rahmen der sofort nach der Tat eingeleiteten Fahndung drei Tatverdächtige, zwei Männer und eine Frau im Alter von 20 und 21 Jahren, in ihrem Fluchtfahrzeug von der Polizei gestoppt werden. Im Auto fanden die Beamten das mutmaßlich zuvor erbeutete Geld, den Ausweis, einen Teleskopschlagstock und eine Sturmhaube. Die Personen wurden vorläufig festgenommen.

Bei der Tat sollen die Angreifer auf das Fahrzeug der Geschädigten eingeschlagen und in die Reifen gestochen haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer am Donnerstag (29.02.24) einem Haftrichter des Amtsgerichts Groß-Gerau vorgeführt, der gegen beide die Untersuchungshaft wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung anordnete. Die Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die zunächst ebenfalls festgenommene 20 Jahre alte Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu einem weiteren möglicherweise an der Tat beteiligten Mann dauern derweil an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen