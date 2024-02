Offene Treffs für Familien im Familienzentrum Darmstadt

Teilen

Die offenen Treffs des Familienzentrums Darmstadt bieten Familien, die sich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden, die Möglichkeit sich kennenzulernen und sich untereinander aber auch mit der Kursleitung über familiäre Alltagsfragen und die Gestaltung der Beziehung zu ihrem Kind auszutauschen. Währenddessen können sich deren Babys und Kleinkinder mit gleichaltrigen Kindern treffen und miteinander spielen. Wenn gewünscht, geben die pflegerisch und pädagogisch qualifizierten Kursleitungen Hilfestellungen und vermitteln Adressen zur weiteren Unterstützung.

„Die offenen Treffs für junge Familien sind ein sehr gutes und leicht zugängliches Angebot des Darmstädter Familienzentrums in den Stadtteilen und in der Hauptstelle des Familienzentrums im Stadthaus in der Frankfurter Straße 71. Familien finden dort Spiel- und Bewegungsangebote, Austausch, Anregungen und Informationen“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

Für die Babytreffs gibt es Gutscheine, die von den Fachkräften des Darmstädter Modells „Kinder schützen – Familien fördern“ in Verbindung mit der Teilnahme am Besuchsangebot und der Vergabe eines Informationsordners verteilt werden. Wer diesen Gutschein vorlegt, kann an drei Terminen der offenen Treffs kostenfrei teilnehmen. Grundsätzlich ist der Besuch des offenen Babytreffs mit bis zu sechs Monate alten Kindern kostenlos. Neben den Baby- und Eltern-Kind-Treffs bietet das Familienzentrum schwerpunktbezogene offene Treffs an, wie zum Beispiel den Alleinerziehenden-Treff.

Termine

Offene Babytreffs (bis 1 Jahr)

Montags, 9.30 bis 11.30 Uhr im Stadthaus, Frankfurter Straße 71

Dienstags, 9.30 bis 11.30 Uhr im Stadthaus, Frankfurter Straße 71 (nicht in den Ferien)

Dienstags, 9.30 bis 11.30 Uhr in Wixhausen, Verdistraße 22

Mittwochs, 9.30 bis 11.30 Uhr in Eberstadt, Oberstraße 13

Donnerstags, 9,30 bis 11.30 Uhr im Stadthaus, Frankfurter Straße 71.

Offene Eltern-Kind-Treffs (1 bis 3 Jahre, nicht in den Ferien)

Montags, 9.30 bis 11.30 Uhr in Kranichstein, Bartningstraße 33

Montags, 9.30 bis 11.30 Uhr in Wixhausen, Verdistraße 22

Dienstags, 15 bis 17 Uhr im Stadthaus, Frankfurter Straße 71

Mittwochs, 9.30 bis 11.30 Uhr im Stadthaus, Frankfurter Straße 71

Donnerstags, 9.30 bis 11.30 Uhr in Eberstadt, Oberstraße 13.

Offener Babytreff für Kleinkinder bis zu 6 Monaten

Mittwochs, 10 bis 12 Uhr im Stadthaus, Frankfurter Straße 71.

Offener Treff für Alleinerziehende

Montags, ein- bis zweimal pro Monat im Stadthaus, Frankfurter Straße 71.

Eine Anmeldung zu den offenen Treffs ist erforderlich und kann über die städtische Webseite https://www.familienbildung-darmstadt.de/ erfolgen. Auf dieser Webseite sind weitere Kurs- und Unterstützungsangebote abrufbar. Das Servicebüro des Familienzentrums bietet auch eine Beratung über die Angebote an (Telefon: 06151 / 13-2509 oder 13-3030).

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt