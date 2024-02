Rüsselsheim: Radfahrer mit 4,2 Promille auf der Bundesstraße unterwegs

Teilen

Auf der Bundesstraße 43 in von Rüsselsheim Richtung Bischofsheim, stoppten Verkehrsteilnehmer am Samstagabend (24.02.24), gegen 22.00 Uhr, einen in Schlangenlinien fahrenden Radfahrer. Die Polizei wurde alarmiert. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen zeigte anschließend 4,2 Promille an. In seinem Rucksack fanden sich zudem wenige Gramm Cannabis. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Anschließend wurde der Mann zwecks Ausnüchterung in einer Gewahrsamzelle der Polizei untergebracht. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sein Fahrrad und die Drogen wurde von den Ordnungshütern sichergestellt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen