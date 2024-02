„OB vor Ort“: Bürgerinnen- und Bürgersprechstunde mit Oberbürgermeister Hanno Benz

Teilen

Oberbürgermeister Hanno Benz lädt die Bürgerinnen und Bürger zu seiner offenen Sprechstunde „OB vor Ort“ am Dienstag, 20. Februar 2024, von 17 bis 19 Uhr in das Stadthaus Luisencenter (Luisenplatz 5, 64283 Darmstadt, 3. Obergeschoss, Raum 3.13) ein.

Die Bürgerinnen und Bürger haben so die Möglichkeit, Oberbürgermeister Benz Fragen zu stellen oder mit ihm darüber sprechen, was in Darmstadt besser gemacht werden kann. Um eine Anmeldung bis Donnerstag, 15. Februar, wird gebeten (Telefon: 06151 13-2300; E-Mail: buergerbeauftragte@darmstadt.de).

Weitere Informationen und Termine zu den Bürgersprechstunden des Oberbürgermeisters sind auf der → städtischen Webseite abrufbar.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt