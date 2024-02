EAD bietet Termine zur Abholung von Gartenabfällen an

Teilen

Vom Montag, 4. März, bis Montag, 22. April 2024, bietet der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) wieder Grünabfall-Sammlungen für Darmstädter Privathaushalte an. Interessenten können beim EAD telefonisch unter 06151 13-46 000 oder online über das EAD-Kundenportal https://portal.ead.darmstadt.de einen Termin vereinbaren.

Der EAD empfiehlt, frühzeitig einen Termin zu reservieren, da der oben genannte Zeitraum eine Osterpause beinhaltet. Die Sammlung ist kostenfrei. Vorab sind folgende Punkte zu beachten: – Strauch- und Astwerk bis zehn Zentimeter Durchmesser und zwei Meter Länge bitte mit Kordeln gebündelt und mit dem übrigen losen Grünschnitt in Papiersäcken oder Pappkartons bis 6 Uhr morgens am vereinbarten Abfuhrtag bereitstellen; – Gebinde in Plastiksäcken mit Draht oder Plastikschnur sind nicht zulässig, da diese auf der Kompostierungsanlage nicht entfernt werden können.

Größere, für lose Grünabfälle geeignete Papiersäcke, werden auf dem EAD-Recyclinghof zum Preis von 0,70 Euro pro Stück verkauft. Die Öffnungszeiten sind: montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 17 Uhr, mittwochs von 13 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Bürgerinnen und Bürger können die 70-Liter-Säcke auch in den Bezirksverwaltungen Wixhausen, Arheilgen und Eberstadt sowie im Stadtfoyer im Neuen Rathaus am Luisenplatz kaufen. Wie bisher werden die Säcke und andere Grünschnitt-Beimengen aus Zeit- und Arbeitsschutzgründen nur bei der angemeldeten Gartenabfall-Sammlung vom EAD mitgenommen – nicht jedoch bei der Biotonnen-Leerung.

Holzteile und Wurzelstöcke mit einem Durchmesser von über zehn Zentimeter werden gesondert erfasst, da sie unter anderem den Pressmechanismus der EAD-Sammelfahrzeuge beschädigen können. Dieses Großholz kann – wie alle anderen kompostierfähigen Abfälle aus Darmstädter Privathaushalten auch – auf der Kompostierungsanlage in der Eckhardwiesenstraße 25 entgeltfrei abgegeben werden. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr.