Hälfte der Flotte elektrisch: HEAG mobilo stellt neun neue Elektrobusse von MAN vor

Teilen

Die HEAG mobilo bringt bei der Umstellung der Busflotte auf Elektroantrieb weiter Tempo auf die Straße und erreicht einen wichtigen Meilenstein: Mit dem Einsatz von neun neuen Gelenkbussen vom Typ Lion’s City 18E des Herstellers MAN ist nun die Hälfte aller Busse elektrisch angetrieben. Die Busse, die ab sofort im Liniennetz der HEAG mobilo unterwegs sind, wurden am Dienstag (30.01.24) bei einem Pressetermin auf dem Betriebshof Böllenfalltor vorgestellt.

Busse schützen Klima und ergänzen Mobilitätsangebot für Pendler

„Mit der Umstellung ihrer Busse auf elektrischen Antrieb leistet die HEAG mobilo einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Luftreinhaltung in der Wissenschaftsstadt Darmstadt“, erklärt der Darmstädter Mobilitätsdezernent Paul Georg Wandrey. Ist die komplette Flotte elektrisch angetrieben, spart die HEAG mobilo jährlich 2,5 Millionen Liter Dieselkraftstoff und 6.600 Tonnen CO2 ein. Wandrey ergänzt: „Um das Ziel eines emissionsarmen Busverkehrs zu erreichen, sind auch in Zukunft ausreichende Fördermittel notwendig.“ Die HEAG mobilo hatte im August 2022 einen Förderbescheid über 7,8 Millionen Euro für die Beschaffung von insgesamt 24 Elektrobussen sowie für den Ausbau der Lade- und Infrastruktur am Betriebshof Böllenfalltor im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr“ durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) erhalten. Die Förderrichtlinie wird von der NOW GmbH koordiniert und d urch den Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.

Die neun Busse werden ab sofort auf den Linien eingesetzt, auf denen auch bisher schon Gelenkbusse im Einsatz sind, sowohl in der Stadt Darmstadt als auch im Landkreis Darmstadt-Dieburg. „Die geräumigen E-Busse ergänzen auch im ländlichen Raum das vielfältige Mobilitätsangebot“, unterstreicht Lutz Köhler, Erster Kreisbeigeordneter des Landkreises Darmstadt-Dieburg, „Vor dem Hintergrund zunehmender Pendlerströme bieten sie mehr Menschen Platz auf dem Weg von und zu ihrem Arbeitsplatz.“

Mehr Batteriekapazität & bis zu 300 Kilometer Reichweite

„Wir freuen uns sehr über die Neuzugänge in unserer Busflotte“, erklärt HEAG mobilo-Geschäftsführer Johannes Gregor. Die neuen Gelenkbusse bieten insgesamt 120 Fahrgästen Platz und haben dank moderner Batterien mit 60 Prozent mehr Batteriekapazität gegenüber den ersten Elektrogelenkbussen auch eine größere Reichweite von bis zu 300 km pro Ladung. „Durch die schrittweise Umstellung unserer Flotte profitieren wir vom technischen Fortschritt in der Antriebstechnologie. Die größere Reichweite ermöglicht uns längere Tagesumläufe und erleichtert die betriebliche Planung“, erläutert Johannes Gregor die Vorzüge.

Das Lion’s City Modell punktet mit einer Gesamtkapazität von 640 kWh aus acht Batteriepaketen mit ausgereifter Lithium-Ionen-Zelltechnologie (NMC). Da sich diese Batterypacks auf dem Dach der Busse befinden, sind sie im Falle eines Auffahrunfalls weit weg vom meist betroffenen Heckbereich platziert. Besonders ist außerdem, dass im hinteren Fahrgastraum der Motorturm entfällt. Dies ermöglicht zusätzliche Sitzplätze. „Es freut uns sehr, dass die HEAG mobilo sich für unsere vollelektrischen Gelenkbusse entschieden hat und wir damit unseren Beitrag zur Elektrifizierung der Gesamtflotte beitragen können. Die Busse bieten die perfekte Kombination aus Platz, Fahrerkomfort und Sicherheit. Und das emissionslos“, ergänzt Darko Simeunovic, Leiter Bus Verkauf, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH.

Weitere Informationen

Die HEAG mobilo stellt alle Informationen zu den neuen Elektrobussen auf ihrer Internetseite unter heagmobilo.de/elektrobusse zur Verfügung.

Quelle & Bild: